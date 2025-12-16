La puntata integrale del 17 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz e Ceylin riescono finalmente ad ottenere il permesso di uscire con la piccola Mercan.
I genitori portano la figlia a mangiare una pizza, ma al ritorno, trovatasi in mezzo alla strada nel traffico, la bambina si spaventa, così viene riportata subito alla casa famiglia.