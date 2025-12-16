Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
LA PUNTATA17 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 17 dicembre in streaming

La puntata del 17 dicembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata integrale del 17 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 17 dicembre

Una scena di Segreti di famiglia 3Una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz e Ceylin riescono finalmente ad ottenere il permesso di uscire con la piccola Mercan.

I genitori portano la figlia a mangiare una pizza, ma al ritorno, trovatasi in mezzo alla strada nel traffico, la bambina si spaventa, così viene riportata subito alla casa famiglia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video