SERIE TV17 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, le anticipazioni del 18 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 3, disponibile da giovedì 18 dicembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 18 dicembre in streaming su Mediaset Infinity, Nil ascolta la dichiarazione di Filiz.

Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3, anticipazioni: cosa succede il 18 dicembre

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Nil ascolta la dichiarazione di Filiz, la quale sostiene che le pistole introdotte da Ceylin in ospedale fossero due, ma il tampone effettuato su Ceylin risulta negativo e la sua pistola viene regolarmente ritrovata sotto chiave nel cassetto della sua stanza della procura.

