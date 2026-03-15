La puntata integrale del 16 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Lacin in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz decide di interrogare nuovamente i coniugi: la versione di Yeliz non convince Ilgaz e, interrogando Oktay, è sempre più convinto che l'uomo stia coprendo la moglie.

Nel frattempo, Lacin comunica a Yekta che non ha intenzione di pagare la somma che le ha chiesto.

Parla si sta preparando per un'udienza e Ceylin va nel suo studio per regalarle un braccialetto e per tranquillizzarla.

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