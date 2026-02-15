La puntata integrale del 16 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Defne non riesce ad accettare che suo fratello possa finire in prigione e, nel frattempo, Parla si sfoga con Tugce riguardo la situazione di Cinar.
Aylin e Osman arrivano al punto di rottura: lei lo minaccia di non fargli vedere più la figlia e lui decide di andare via di casa. Quindi, si reca con le valige da Zumrut, che lo manda via, chiedendogli prove concrete della sua decisione.