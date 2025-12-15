Catalogo
LA PUNTATA16 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 16 dicembre in streaming

La puntata del 16 dicembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 16 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 16 dicembre

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Nil informa Filiz sulla possibilità di richiedere l'infermità mentale come strategia per fare uscire la sua cliente dal carcere e, eventualmente, recuperare la custodia di Mercan.

Ilgaz prepara la cameretta di Mercan, in attesa del suo ritorno.

Ceylin e Ilgaz incontrano Filiz.

