LA PUNTATA15 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 15 febbraio in streaming

La puntata del 15 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 15 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 15 febbraio

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin confessa a Cinar che anche lei e Yekta sono coinvolti con l'associazione e in passato hanno usufruito del loro aiuto.

Così, Ceylin decide di portare Cinar a casa di Yekta e poi parlare con Ilgaz e spiegargli la situazione di Cinar, senza fare parola del suo diretto coinvolgimento con l'associazione.

