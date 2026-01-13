Catalogo
LA PUNTATA14 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 14 gennaio in streaming

La puntata del 14 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 14 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 14 gennaio

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

In centrale, Eren e Metin riescono a indurre Necla, la madre di Tankut, a confessare rilasciando un'altra dichiarazione.

Osman e Cinar, entrambi ubriachi, si presentano a casa di Yekta e si addormentano sul divano, con grande disappunto dell'avvocato che, l'indomani, li convoca entrambi nel suo studio.

