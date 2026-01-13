La puntata integrale del 14 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
In centrale, Eren e Metin riescono a indurre Necla, la madre di Tankut, a confessare rilasciando un'altra dichiarazione.
Osman e Cinar, entrambi ubriachi, si presentano a casa di Yekta e si addormentano sul divano, con grande disappunto dell'avvocato che, l'indomani, li convoca entrambi nel suo studio.