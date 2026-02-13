La puntata integrale del 14 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin e Ilgaz cercano di preservare una fragile normalità domestica, quando Mercan chiede alla madre se lei e Ilgaz abbiano litigato, notando che il papà dorme sul divano.

Parallelamente, emergono ferite più profonde: Ceylin è sempre più inquieta per la scomparsa di Cinar e, temendo che sia finito in guai seri, chiede al procuratore Efe un favore rischioso.

