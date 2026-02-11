Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
LA PUNTATA12 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 12 febbraio in streaming

La puntata del 12 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata integrale del 12 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 12 febbraio

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Mustafa viene trovato morto, probabilmente avvelenato. Chi lo ha ucciso?

Ilgaz scopre che Ceylin e Yekta sono stati nella farmacia in cui è stato venduto il farmaco che ha poi ucciso Kadir.

In occasione del primo giorno di lavoro di Aylin, Osman la accompagna.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video