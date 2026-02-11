La puntata integrale del 12 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Mustafa viene trovato morto, probabilmente avvelenato. Chi lo ha ucciso?
Ilgaz scopre che Ceylin e Yekta sono stati nella farmacia in cui è stato venduto il farmaco che ha poi ucciso Kadir.
In occasione del primo giorno di lavoro di Aylin, Osman la accompagna.