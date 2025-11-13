Nella prima puntata della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 17 novembre in streaming su Mediaset Infinity, viene scoperto un cadavere.
Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
A distanza di cinque anni, viene scoperto un cadavere nella cassa degli attrezzi di scena di una famosa cantante e il caso viene affidato al procuratore Ceylin, che al momento della chiamata era di turno nonostante fosse il suo compleanno.