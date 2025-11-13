Catalogo
SERIE TV14 novembre 2025

Segreti di famiglia 3, le anticipazioni del 17 novembre

Ecco cosa succederà nel primo episodio della serie turca Segreti di famiglia 3, disponibile da lunedì 17 novembre su Mediaset Infinity
Nella prima puntata della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 17 novembre in streaming su Mediaset Infinity, viene scoperto un cadavere.

Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3, anticipazioni: cosa succede il 17 novembre

Pinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famigliaPinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famiglia

A distanza di cinque anni, viene scoperto un cadavere nella cassa degli attrezzi di scena di una famosa cantante e il caso viene affidato al procuratore Ceylin, che al momento della chiamata era di turno nonostante fosse il suo compleanno.

