Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Pinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famiglia

A distanza di cinque anni, viene scoperto un cadavere nella cassa degli attrezzi di scena di una famosa cantante e il caso viene affidato al procuratore Ceylin, che al momento della chiamata era di turno nonostante fosse il suo compleanno.

