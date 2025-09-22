Segreti di famiglia 2, le trame della settimana dal 29 settembre al 3 ottobre
Cosa accadrà nei primi episodi della seconda stagione della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity? Una breve anticipazione
Ecco cosa accadrà dal 29 settembre al 3 ottobre nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre
Ilgaz ed Eren interrogano Nur, l'addetta alle pulizie del luogo in cui si è svolto il ricevimento la quale dice di aver trovato del vomito sul pavimento. Ceylin e Cinar vorrebbero che Ilgaz rinunciasse al caso perché temono per la sua incolumità, ma il procuratore non intende farsi da parte. Insieme, Ilgaz e Ceylin, con l'aiuto di Aylin, tendono una trappola a Cetin e lo fanno arrestare da Eren e Umut. Defne è stata rapita e Metin è stato accoltellato e abbandonato per strada. Mentre l'ex comandante di polizia viene portato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto a un intervento, Ilgaz, Eren, Ceylin e Pars si mettono all'opera per scoprire che cosa è successo. Rafet interroga Cetin e viene fuori che l'uomo ha una serie di denunce per truffa da parte di donne deluse, ma che nessuna è andata a buon fine perché furbescamente l'uomo inganna le donne per farsi dare soldi o valori, spontaneamente. Eren e i suoi uomini fanno irruzione nella villa dove si gioca d'azzardo e scoprono che dietro tale organizzazione c'è la Mafia balcanica. Vengono nuovamente interrogati Yakup e Salim.
Dal castello medievale al giardino rinascimentale, l'autunno italiano sboccia tra mostre-mercato e rassegne floreali. Una guida chic e colta per amanti della natura, anche dilettanti curiosi
I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna
La seconda puntata di Buongiorno, mamma! 3 va in onda martedì 23 settembre su Canale 5
