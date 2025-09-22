Ecco cosa accadrà dal 29 settembre al 3 ottobre nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre

Ilgaz ed Eren interrogano Nur, l'addetta alle pulizie del luogo in cui si è svolto il ricevimento la quale dice di aver trovato del vomito sul pavimento. Ceylin e Cinar vorrebbero che Ilgaz rinunciasse al caso perché temono per la sua incolumità, ma il procuratore non intende farsi da parte. Insieme, Ilgaz e Ceylin, con l'aiuto di Aylin, tendono una trappola a Cetin e lo fanno arrestare da Eren e Umut. Defne è stata rapita e Metin è stato accoltellato e abbandonato per strada. Mentre l'ex comandante di polizia viene portato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto a un intervento, Ilgaz, Eren, Ceylin e Pars si mettono all'opera per scoprire che cosa è successo. Rafet interroga Cetin e viene fuori che l'uomo ha una serie di denunce per truffa da parte di donne deluse, ma che nessuna è andata a buon fine perché furbescamente l'uomo inganna le donne per farsi dare soldi o valori, spontaneamente. Eren e i suoi uomini fanno irruzione nella villa dove si gioca d'azzardo e scoprono che dietro tale organizzazione c'è la Mafia balcanica. Vengono nuovamente interrogati Yakup e Salim.

