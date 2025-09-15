Segreti di famiglia 2, le trame della settimana dal 22 al 26 settembre
Cosa accadrà nei primi episodi della seconda stagione della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity? Una breve anticipazione
Ecco cosa accadrà dal 22 al 26 settembre nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dal 22 al 26 settembre
Tolga ottiene la lista degli invitati al matrimonio, mentre Ilgaz ed Eren interrogano Ismail che racconta di aver organizzato la fuga con Ferda, ma che la ragazza era stata picchiata e costretta a restare dalla sua famiglia.
Le indagini rivelano che Ferda è morta per overdose e che il corpo era stato legato a uno pneumatico per essere trascinato in fondo al mare; inoltre emergono segni di violenza e due costole fratturate.
Durante l’analisi del locale del matrimonio, un uomo fugge con un furgone sospetto e viene fermato: il mezzo sembra essere quello usato per trasportare il corpo della sposa, mentre la famiglia di Ferda rifiuta di collaborare con la procura.
Un uomo minaccia Parla a casa, intimandole di convincere Ceylin a fermare le indagini di Ilgaz, mentre tra Ilgaz e Ceylin la vicinanza porta a un momento di passione che lascia entrambi pieni di incertezze il giorno dopo.
Le indagini si concentrano su Salim: emerge che la sposa era stata “ceduta” per saldare un debito di gioco del fratello e che il lusso del matrimonio non coincide con il suo lavoro modesto, mentre Ceylin convoca Aylin per rispondere sul legame con Cetin.
