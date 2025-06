Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dal 16 al 20 giugno nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dal 16 al 20 giugno

Pars è distrutto per la morte della sorella Neva, e la situazione peggiora quando scopre che sull'arma del delitto, un coltello, c'è la sua impronta digitale. Intanto, Ilgaz riceve un misterioso biglietto minaccioso sulla sua auto: se Ceylin non abbandonerà il coltello ritrovato in una stanza d'hotel, ci saranno altre vittime.

Ceylin, sospettosa del comportamento di Ilgaz, pensa che lui le stia nascondendo qualcosa, così istruisce Tolga su come ottenere un incontro con il procuratore, per cercare di scoprire la verità.

Nel frattempo, Derya accompagna Melis all'obitorio per riconoscere il corpo dell'amica Elif Caba, mentre Ilgaz continua a tenere nascosto a Pars il rapporto della perquisizione effettuata a casa di Neva, aggravando il clima di tensione e sospetti.

