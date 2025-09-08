Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Segreti di famiglia
Anticipazioni
08 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, le trame della settimana dal 15 al 19 settembre

Cosa accadrà nei primi episodi della seconda stagione della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity? Una breve anticipazione

Condividi:
Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dal 15 al 19 settembre nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dal 15 al 19 settembre

Arriva il giorno dell'udienza per tutte le persone coinvolte nell’omicidio di Serdar, tranne per Parla che è scappata. Pars dice a Ceylin che immagina che la sua famiglia la terrà nascosta fino alla sua prima udienza. Ceylin ottiene dal giudice la scarcerazione dei suoi assistiti in attesa del processo. Il provvedimento riguarda tutti, tranne Parla che è ancora latitante, nascosta in casa di Metin e Defne.

Nel frattempo, nasce un nuovo caso: il corpo di una sposa di nome Ferda viene ritrovato in mare. Ilgaz, Eren e tutta la squadra si mettono al lavoro per cercare di scoprire cos’è successo. Per Ceylin arriva il giorno dell'udienza di divorzio ma viene bloccata dal traffico, e quando arriva in tribunale non c'è più nessuno. Infine, dopo il riconoscimento, la famiglia di Ferda arriva in centrale per parlare con il procuratore Ilgaz. Dal colloquio emergono alcuni sospetti nei confronti di Ismail, un ragazzo innamorato di Ferda. Gli uomini di Eren si mettono sulle sue tracce.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Il saluto discreto a Giorgio Armani

fashion

Il saluto discreto a Giorgio Armani

I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari

I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari

Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 15 al 19 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 15 al 19 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 9 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 9 settembre

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 settembre su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 settembre su Canale 5

La forza di una donna, la puntata dell'8 settembre

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata dell'8 settembre

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity