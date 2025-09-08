Ecco cosa accadrà dal 15 al 19 settembre nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dal 15 al 19 settembre

Arriva il giorno dell'udienza per tutte le persone coinvolte nell’omicidio di Serdar, tranne per Parla che è scappata. Pars dice a Ceylin che immagina che la sua famiglia la terrà nascosta fino alla sua prima udienza. Ceylin ottiene dal giudice la scarcerazione dei suoi assistiti in attesa del processo. Il provvedimento riguarda tutti, tranne Parla che è ancora latitante, nascosta in casa di Metin e Defne.

Nel frattempo, nasce un nuovo caso: il corpo di una sposa di nome Ferda viene ritrovato in mare. Ilgaz, Eren e tutta la squadra si mettono al lavoro per cercare di scoprire cos’è successo. Per Ceylin arriva il giorno dell'udienza di divorzio ma viene bloccata dal traffico, e quando arriva in tribunale non c'è più nessuno. Infine, dopo il riconoscimento, la famiglia di Ferda arriva in centrale per parlare con il procuratore Ilgaz. Dal colloquio emergono alcuni sospetti nei confronti di Ismail, un ragazzo innamorato di Ferda. Gli uomini di Eren si mettono sulle sue tracce.

