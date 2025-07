Segreti di famiglia 2, il riassunto della settimana dal 21 al 25 luglio

Ecco cosa è successo dal 21 al 25 luglio negli episodi di Segreti di famiglia 2 disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity

Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 2 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 21 a venerdì 25 luglio, Serdar va da Yekta e gli chiede passaporto e soldi. Nel mentre, Ceylin trova il proiettile che Ilgaz aveva sparato in aria e la scientifica conferma che proviene dalla pistola di Eren. L'ispettore capo Turgut comunica il risultato delle sue indagini ai giornalisti. Cinar riceve una soffiata su Serdar e lo raggiuge armato di pistola. Il corpo senza vita di Serdar viene trovato in una discarica; poco dopo Ilgaz comunica alla famiglia il ritrovamento del cadavere. Appresa la notizia, Yekta diventa l'avvocato della madre di Serdar e nel frattempo Mert convoca tutti per spiegare il suo piano. Viene fermata una persona sospetta che ha con sé il passaporto di Serdar.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 29 al 33 della seconda stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

