La puntata integrale dell'8 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama dell'8 settembre

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2

Cinar decide di lasciare il precedente lavoro e va nel locale di Mert per prendere il suo posto. Ilgaz e Ceylin intanto sono in vacanza in Cappadocia.

Eren entra nello studio di Yekta, prima che lui arrivi, e trova dell'ovatta sporca di sangue. Metin comunica a Ceylin che da alcuni video di sorveglianza, risulta che Arda ha detto la verità almeno sul luogo in cui era quella notte.

Viene scoperto che Sevinc per salvare lei e sua figlia dalle violenze del marito aveva fatto credere di essere morta e si era rifugiata insieme alla bambina a casa della sua amica ginecologa.

Aylin vende la casa, riceve un cospicuo acconto in lire e chiama Cetin per farsi aiutare a cambiarlo in dollari.

