Segreti di famiglia 2, la puntata dell'8 settembre in streaming
La puntata del 5 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale dell'8 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: la trama dell'8 settembre
Cinar decide di lasciare il precedente lavoro e va nel locale di Mert per prendere il suo posto. Ilgaz e Ceylin intanto sono in vacanza in Cappadocia.
Eren entra nello studio di Yekta, prima che lui arrivi, e trova dell'ovatta sporca di sangue. Metin comunica a Ceylin che da alcuni video di sorveglianza, risulta che Arda ha detto la verità almeno sul luogo in cui era quella notte.
Viene scoperto che Sevinc per salvare lei e sua figlia dalle violenze del marito aveva fatto credere di essere morta e si era rifugiata insieme alla bambina a casa della sua amica ginecologa.
Aylin vende la casa, riceve un cospicuo acconto in lire e chiama Cetin per farsi aiutare a cambiarlo in dollari.
Leggi anche
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi in onda del 7 settembre della serie turca La notte nel cuore
I momenti più importanti degli episodi in onda del 7 settembre della serie turca La notte nel cuore
SERIE TV
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 7 settembre, è su Mediaset Infinity
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 7 settembre, è su Mediaset Infinity
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2