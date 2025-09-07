Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 9 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da martedì 9 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 9 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Pars si infuria con Eren perché l'ispettore ha ottenuto il sangue di Yekta in maniera irregolare, rendendolo una prova inutilizzabile.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 9 settembre
Per proseguire le indagini, Pars ed Eren parlano con Mert e ricontrollano le registrazioni delle dichiarazioni, trovando sospetto l'atteggiamento di Parla.
Umut segnala a Eren che Yekta Tilmen compare nei filmati delle telecamere sulla strada per la discarica, e Pars decide di convocarlo per una dichiarazione.
