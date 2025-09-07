La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 7 settembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La notte nel cuore: la trama del 7 settembre

Burak Tozkoparan (Cihan Sansalan) in una scena de La notte nel cuore

Nihayet va da Sumru per comunicarle che ha intenzione di combattere contro Hikmet per vendicarsi di tutto quello che ha fatto passare loro.

Tahsin cerca di tranquillizzare Nuh che è preoccupato per le sorti di Melek. Cihan, che nel frattempo è stato dimesso dall'ospedale, è pronto a testimoniare in tribunale contro Melek.

In tribunale, Cihan conferma che è stata Melek a sparargli; il giudice prolunga la custodia cautelare e la ragazza torna in prigione. Nuh è disperato, vorrebbe sparare a Cihan e prendersi la colpa anche della precedente sparatoria, Tahsin lo ferma e gli dice di avere un piano per far uscire Melek di prigione.

Intanto Hikmet fa di tutto per convincere Samet che Sumru ha una storia con Tahsin. Esat va al negozio di tappeti, accusa Sumru di essere in combutta con Nuh e Tahsin e in un impeto di rabbia danneggia il negozio. Tahsin esorta Melek a credere che presto uscirà di prigione.

Nuh, nominato da Tahsin come suo rappresentante autorizzato, assume il comando dell'albergo, mandando via Samet, Cihan ed Esat. Sevilay, appresa la notizia, fa intendere a Hikmet che è contenta per lui. Hikmet, preoccupata di questa ribellione di Sevilay, esorta Samet a ritirare la causa di paternità.

Teme che Sevilay possa dare tutti i soldi della sua eredità a Nuh e Tahsin. Sumru riappare alla villa e convince Samet e Harika a ripetere il test del DNA, facendolo anche lei stessa. Più tardi, Sumru, va in carcere per vedere Melek, ma non avendo un documento di identità, le viene negato il colloquio. Con l'aiuto di Tahsin, però, riesce ad avere un permesso speciale dalla procura e a incontrare la figlia.

