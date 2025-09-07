I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 7 settembre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 43, 44 e 45 della nuova serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 7 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Nihayet comunica a Sumru che ha intenzione di combattere contro Hikmet.

Cihan testimonia in tribunale contro Melek, poi Esat danneggia il negozio di tappeti dove lavora Sumru.

Nuh assume il comando dell'albergo e Sumru convince Samet e Harika a ripetere il test del DNA.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 24 agosto su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE