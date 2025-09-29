Segreti di famiglia 2, la puntata del 30 settembre in streaming
La puntata del 30 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 30 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: la trama del 30 settembre
Ceylin e Cinar vorrebbero che Ilgaz rinunciasse al caso perché temono per la sua incolumità, ma il procuratore non intende farsi da parte.
Insieme, Ilgaz e Ceylin, con l'aiuto di Aylin, tendono una trappola a Cetin e lo fanno arrestare da Eren e Umut. L'uomo rilascia la sua dichiarazione riguardo alla sera delle nozze e si dichiara estraneo ai fatti, affermando di non sapere che il matrimonio al quale ha partecipato fosse lo stesso della sposa trovata morta.
Metin riesce a rintracciare un'altra donna aggredita da Muhsin e Ceylin va a parlarle, con la speranza di riuscire a fermare l'allenatore che, non essendo mai stato indagato, si sente intoccabile.
Ceylin assiste all'udienza di un cliente di Omer e poi riceve un messaggio dal ricattatore con il necrologio di Metin: ovviamente terrorizzata, corre da Ilgaz che tenta di rintracciare suo padre ma, alla fine, l'ex comandante viene ritrovato privo di sensi sul ciglio della strada e portato via con un'ambulanza.
