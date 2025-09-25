La puntata integrale del 26 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 26 settembre

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2

Pars, Metin e Derya sono in ospedale per ricevere le prime cure dopo l'attentato. Per fortuna non si registrano decessi, ma solo lievi feriti.

Ilgaz interroga Salim, lo sposo. Ilgaz nutre dei sospetti su di lui, tanto da chiedere una perquisizione in casa sua per cercare la collana. Inoltre, l'uomo dichiara di svolgere un lavoro modesto, con il quale difficilmente si sarebbe potuto permettere il fasto di quel matrimonio, così chiede anche dei controlli bancari. Emerge poi che la sposa era stata "ceduta" a Salim dal fratello per sanare un debito di gioco. Per questo motivo Tolga e Ceylin si rifiutano di prendere le difese di Ismet e abbandonano l'incarico.

Ilgaz ed Eren scoprono che l'ordigno è stato posizionato sull'auto di Ilgaz mentre questa si trovava di notte sotto lo studio di Ceylin. Ceylin convoca Aylin in centrale, la quale dovrà rispondere a delle domande su Cetin, presente al matrimonio di Ferda.

