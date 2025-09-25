I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 25 settembre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 55, 56 e 57 della nuova serie turca La notte nel cuore, andati in onda giovedì 25 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Hikmet informa Esat della gravidanza di Melek.

Esat urta la macchina di Sevilay e Melek e le due ragazze finiscono sul ciglio di un burrone. Melek e Sevilay vengono salvate dagli uomini di Hikmet mentre Esat fugge.

Melek ha un appuntamento dalla ginecologa e incontra Cihan. L'uomo implora il perdono di Melek, ma lei lo caccia via.

Hikmet cerca di convincere Sevilay a tornare a casa.

Samet vuole comprare il negozio di tappeti dove lavora Sumru, ma interviene Tahsin.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 25 settembre su Canale 5.

