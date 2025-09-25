Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 29 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da lunedì 29 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 29 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz ed Eren interrogano Nur, l'addetta alle pulizie del luogo in cui si è svolto il ricevimento, la quale dice di aver trovato del vomito sul pavimento.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 29 settembre
Gli agenti vanno a casa di Salim per cercare la collana e prendere l'abito e le scarpe da sposo per verificare se gli indumenti siano sporchi di vomito.
