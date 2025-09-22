La puntata integrale del 23 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 23 settembre

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Mentre Goksu e la scientifica analizzano il locale del matrimonio, un uomo fugge, apparentemente senza motivo, a bordo del furgone di proprietà del locale e viene inseguito da Ilgaz ed Eren che hanno sospetti sul veicolo. Il fuggitivo viene fermato e portato alla centrale di polizia, dopo che Goksu ha trovato sul furgone degli indizi che fanno pensare si tratti del veicolo sul quale la vittima è stata trasportata fino alla scogliera.

Nel frattempo, Ceylin è occupata con la famiglia di Ferda, della quale Tolga ha assunto la difesa. I parenti della ragazza non sembrano molto propensi a collaborare con la procura, dopo aver saputo che Ismail, il ragazzo che accusano di aver ucciso Ferda, è stato rilasciato a piede libero. Gli uomini di Mert portano al locale un uomo che ha mancato di rispetto al quartiere rubando, e Cinar deve ora prendere una decisione sulla sua sorte. Pars avverte Ilgaz delle minacce ricevute da Ceylin.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE