Segreti di famiglia
LA PUNTATA
23 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 23 settembre in streaming

La puntata del 23 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 23 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 23 settembre

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2
Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Mentre Goksu e la scientifica analizzano il locale del matrimonio, un uomo fugge, apparentemente senza motivo, a bordo del furgone di proprietà del locale e viene inseguito da Ilgaz ed Eren che hanno sospetti sul veicolo. Il fuggitivo viene fermato e portato alla centrale di polizia, dopo che Goksu ha trovato sul furgone degli indizi che fanno pensare si tratti del veicolo sul quale la vittima è stata trasportata fino alla scogliera.

Nel frattempo, Ceylin è occupata con la famiglia di Ferda, della quale Tolga ha assunto la difesa. I parenti della ragazza non sembrano molto propensi a collaborare con la procura, dopo aver saputo che Ismail, il ragazzo che accusano di aver ucciso Ferda, è stato rilasciato a piede libero. Gli uomini di Mert portano al locale un uomo che ha mancato di rispetto al quartiere rubando, e Cinar deve ora prendere una decisione sulla sua sorte. Pars avverte Ilgaz delle minacce ricevute da Ceylin.

