La puntata del 21 luglio di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 21 luglio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 21 luglio

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia

Turgut affida il caso del pozzo a Derya e a Rafet, anche se quest'ultimo prova a opporsi, dicendo che ha tanti altri casi da risolvere.

Intanto Ilgaz e Ceylin si recano all'esterno della villa di Haluk per cercare il proiettile sparito. Vengono raggiunti da Eren e Pars informandoli che Mehmetcan ha raccontato che Burak era andato a trovarlo in clinica per chiedergli se lo riconoscesse.

Cinar e Parla incontrano Hazal, una ragazza che aveva avuto una storia con Burak e lei racconta che frequentavano una palestra chiamata Fit Beat dove Burak aveva un suo armadietto che però è chiuso a chiave.

Nel frattempo Ceylin e gli altri trovano un foro in un trasformatore vicino al mare e pensano che all'interno ci sia il proiettile.

Serdar va da Yekta e gli chiede il suo passaporto e i soldi. Gli dice che se non glieli fornirà entro il giorno dopo, andrà alla polizia a raccontare tutti i suoi reati.

Derya arriva da Ceylin con la scientifica, ma poco dopo li raggiunge anche Turgut.

