Segreti di famiglia 2, la puntata del 2 settembre in streaming
La puntata del 2 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 2 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: la trama del 2 settembre
Mentre Ceylin è alle prese con la difesa di Arda che per volere di Derya continua a restare in custodia, la morsa si stringe intorno ai parenti di Eren, Ceylin ed Ilgaz.
