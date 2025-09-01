Mediaset Infinity logo
Dentro la Notizia
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Dentro la Notizia
CRONACA
01 settembre 2025

Omicidio Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci difende Louis Dassilva: "Dichiarazioni costruite"

A Dentro la notizia, Valeria Bartolucci parla del caso che vede il marito Luis Dassilva indagato per l’omicidio della vicina Pierina Paganelli e respinge le accuse basate sull’audio del garage e sulla testimonianza di Emanuela Bianchi

Condividi:
Valeria Bartolucci parla a Dentro la notizia
Valeria Bartolucci parla a Dentro la notizia

Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini in via del Ciclamino, parla in un'intervista a Dentro la notizia, il nuovo programma di Gianluigi Nuzzi.

Bartolucci esclude che il marito possa avere avuto un interesse nell’omicidio: "Chi avrebbe avuto un interesse, un ritorno, un guadagno dalla morte della Pierina? Di certo non Dassilva. Né economico, né sociale, né di vita reale, perché, insomma, se uccidi una persona ti becchi l'ergastolo, no? Per che cosa? Perché invece che un mazzo di fiori alla tua amante gli dovevi togliere un problema?".

Alla domanda su chi possa essere il responsabile, risponde: "Certamente, però quello che differenzia me da altre persone è che io se non ho le prove non accuso nessuno. Però la mia idea me la son fatta. Non vado certo dal PM a dire: Secondo me è stato lui, secondo me è stata lei, secondo me sono stati loro. Perché? Perché la odiavano".

Bartolucci nega di essere stata nel garage la notte o la mattina dell’omicidio: "Assolutamente no. Io non avevo un motivo uno per uccidere la signora Paganelli", e aggiunge: "Se lei mi avesse riferito e io fossi stata a conoscenza della relazione prima di quando l'avete scoperto voi, in quel garage forse non ci trovavano la signora Paganelli".

Sull’affrontare il processo dichiara: "A testa alta e a schiena dritta. Mi aspetto che emerga la verità. Finalmente".

Riguardo alla possibilità di incontrare in tribunale Emanuela Bianchi, testimone chiave del caso, afferma: "La ignorerò perché è l'unica cosa che merita". E alla domanda se ritenga che sia lei la causa della detenzione del marito risponde: "Al momento attuale sì".

Bartolucci si dice convinta che l’incidente probatorio, richiesto per verificare un audio registrato nel garage, possa chiarire la vicenda: "Io me lo auguro perché di sicuro la voce di Dassilva lì sotto non ci sarà, sono arcisicura".

Sulle dichiarazioni rese da Emanuela Bianchi, conclude: "Indipendentemente da quello che dichiara Bianchi, che non è supportato da un solo fatto quello che dichiara lei, mi auguro che almeno in Corte d'Assisi qualcuno capisca che quella dichiarazione è costruita, perché non posso dire che è falsa, ma è costruita".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Sara Campanella, i genitori di Argentino: "Non si può capire quello che abbiamo vissuto"

CRONACA

Sara Campanella, i genitori di Argentino: "Non si può capire quello che abbiamo vissuto"

A Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi, la testimonianza dei genitori di Stefano Argentino

A Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi, la testimonianza dei genitori di Stefano Argentino

La forza di una donna, le anticipazioni del 2 settembre

SERIE TV

La forza di una donna, le anticipazioni del 2 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna in onda martedì 2 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna in onda martedì 2 settembre su Canale 5

Una seconda occasione su Canale 5

FILM

Una seconda occasione su Canale 5

Il film turco va in onda mercoledì 3 settembre in prima serata

Il film turco va in onda mercoledì 3 settembre in prima serata

La forza di una donna, la puntata dell'1 settembre

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata dell'1 settembre

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity