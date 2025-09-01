Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 3 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da mercoledì 3 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 3 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Goksu chiama Eren per aggiornarlo. Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 3 settembre
Parla confessa a Ceylin di aver ucciso Serdar nel tentativo di difendere Cinar, rivelando il peso che porta con sé.
