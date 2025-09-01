Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
Segreti di famiglia
SERIE TV
02 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 3 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da mercoledì 3 settembre su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 3 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Goksu chiama Eren per aggiornarlo. Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 3 settembre

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2
Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Parla confessa a Ceylin di aver ucciso Serdar nel tentativo di difendere Cinar, rivelando il peso che porta con sé.

