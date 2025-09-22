Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
22 settembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 22 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 22 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 22 settembre

Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) e Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena di La forza di una donna 2
Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) e Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena di La forza di una donna 2

Hatice chiede a Şirin chiarimenti riguardo ai vestiti costosi e ai soldi trovati da Enver, e la ragazza rivela alla madre di avere un nuovo fidanzato che le acquista abiti e le regala denaro. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

