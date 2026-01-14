Catalogo
SERIE TV14 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 14 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 14 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 14 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 14 gennaio

Talat Bulut (Halit Argun) in una scena di Forbidden Fruit 2Talat Bulut (Halit Argun) in una scena di Forbidden Fruit 2

Halit si trasferisce da Ender per restare vicino a Erim e le confida la sua decisione di separarsi da Yildiz, quindi Ender sfrutta la situazione per isolare del tutto la ragazza, chiedendo ad Aysel di lavorare per lei.

Nel frattempo, Yigit riesce a ottenere un impiego nell’azienda di Halit.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

