La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 14 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit si trasferisce da Ender per restare vicino a Erim e le confida la sua decisione di separarsi da Yildiz, quindi Ender sfrutta la situazione per isolare del tutto la ragazza, chiedendo ad Aysel di lavorare per lei.
Nel frattempo, Yigit riesce a ottenere un impiego nell’azienda di Halit.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.