Segreti di famiglia 2, la puntata del 12 settembre in streaming
La puntata del 12 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 12 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: la trama del 12 settembre
Parla e la sua famiglia vengono condotti in centrale per essere interrogati ma, sotto suggerimento di Ceylin, si avvalgono della facoltà di non rispondere. Anche Cinar viene portato in centrale da Metin, così come Eren va a prendere Tugce a casa.
Ceylin e Ilgaz continuano a non ritrovare un equilibrio che ormai sembra compromesso. Durante gli interrogatori in centrale va via la corrente, al suo ritorno Parla è sparita.
Haluk, dopo essere stato sorpreso a casa del giornalista trovato morto, viene scortato in centrale dove l'attende il suo avvocato, Yekta, chiamato per la difesa. A lui racconta di essere arrivato sul posto, di aver trovato la porta socchiusa, e di aver visto l'uomo agonizzante a terra e di avergli prestato soccorso.
Parla si nasconde ora a casa di Metin.
