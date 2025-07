Segreti di famiglia 2, la puntata dell'11 luglio in streaming

La puntata integrale dell'11 luglio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama dell'11 luglio

Burak viene rilasciato. Viene interrogato anche Haluk, il quale nega che il nipote abbia problemi con la vista del sangue. Ceylin legge la dichiarazione di Cigdem e capisce che è stata lei a uccidere il tassista, ma la ragazza non vuole confessare per non finire in prigione, dato che aspetta un bambino. Ilgaz ed Eren vanno a parlare con il professore di psicologia, Yucel, e scoprono, grazie a una e-mail di un ex studente, che a formulare quel test è stato Burak. Emettono quindi un mandato d'arresto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE