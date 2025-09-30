Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Segreti di famiglia
LA PUNTATA
01 ottobre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata dell'1 ottobre in streaming

La puntata dell'1 ottobre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Condividi:

La puntata integrale dell'1 ottobre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama dell'1 ottobre

Mehmet Yılmaz Ak (Pars) in una scena di Segreti di famiglia 2
Mehmet Yılmaz Ak (Pars) in una scena di Segreti di famiglia 2

Defne viene rapita e Metin viene accoltellato e lasciato per strada. Mentre l'ex comandante di polizia viene portato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto a un intervento, Ilgaz, Eren, Ceylin e Pars si mettono all'opera per scoprire che cosa è successo e dove si trova Defne.

Salim e Hakki vengono convocati in centrale dopo che sulla scarpa dello sposo è stato rinvenuto del liquido gastrico appartenente alla sposa. Pars e Rafet si occupano degli interrogatori e cercano di capire se e quanto i due siano coinvolti in ciò che è successo a Metin e Defne.

Salim, prima di entrare in centrale, affida di nascosto una chiavetta USB a Omer. Attraverso i filmati delle videocamere di sorveglianza, Ilgaz, Eren e Ceylin scoprono che Metin e Defne hanno preso un minibus per tornare a casa dopo la scuola. Durante il tragitto, però, il minibus ha cambiato misteriosamente percorso e imboccato una strada diversa, purtroppo sprovvista di videocamere.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Buongiorno, mamma! 3, la terza puntata in streaming

SERIE TV

Buongiorno, mamma! 3, la terza puntata in streaming

La terza puntata di Buongiorno, mamma! 3 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La terza puntata di Buongiorno, mamma! 3 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 2 ottobre

SERIE TV

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 2 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Sgarbi, parla la madre di Evelina: "È solo preoccupata per suo padre"

CRONACA

Sgarbi, parla la madre di Evelina: "È solo preoccupata per suo padre"

Barbara Hary, a Dentro la notizia, racconta i timori della figlia di fronte al peggioramento della salute di Vittorio Sgarbi

Barbara Hary, a Dentro la notizia, racconta i timori della figlia di fronte al peggioramento della salute di Vittorio Sgarbi

Garlasco, parla l'ex carabiniere al centro dell'inchiesta su Venditti

CRONACA

Garlasco, parla l'ex carabiniere al centro dell'inchiesta su Venditti

Silvio Sapone, ex carabiniere citato nell’inchiesta su Venditti e il caso Garlasco, chiarisce a Dentro la notizia i suoi limitati contatti con l’indagato

Silvio Sapone, ex carabiniere citato nell’inchiesta su Venditti e il caso Garlasco, chiarisce a Dentro la notizia i suoi limitati contatti con l’indagato

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity