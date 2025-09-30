La puntata integrale dell'1 ottobre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama dell'1 ottobre

Mehmet Yılmaz Ak (Pars) in una scena di Segreti di famiglia 2

Defne viene rapita e Metin viene accoltellato e lasciato per strada. Mentre l'ex comandante di polizia viene portato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto a un intervento, Ilgaz, Eren, Ceylin e Pars si mettono all'opera per scoprire che cosa è successo e dove si trova Defne.

Salim e Hakki vengono convocati in centrale dopo che sulla scarpa dello sposo è stato rinvenuto del liquido gastrico appartenente alla sposa. Pars e Rafet si occupano degli interrogatori e cercano di capire se e quanto i due siano coinvolti in ciò che è successo a Metin e Defne.

Salim, prima di entrare in centrale, affida di nascosto una chiavetta USB a Omer. Attraverso i filmati delle videocamere di sorveglianza, Ilgaz, Eren e Ceylin scoprono che Metin e Defne hanno preso un minibus per tornare a casa dopo la scuola. Durante il tragitto, però, il minibus ha cambiato misteriosamente percorso e imboccato una strada diversa, purtroppo sprovvista di videocamere.

