Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 2 ottobre in streaming su Mediaset Infinity, Rafet interroga Cetin.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 2 ottobre

(Ugur Polat) Yekta in una scena di Segreti di famiglia 2

Rafet interroga Cetin e viene fuori che l'uomo ha una serie di denunce per truffa da parte di donne deluse, ma che nessuna è andata a buon fine perché furbescamente l'uomo inganna le donne per farsi dare soldi o valori, spontaneamente.

Pars invita Rafet a fare una ricerca più accurata anche sul portale Uyap, quello della magistratura.

