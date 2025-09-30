Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
Segreti di famiglia
SERIE TV
01 ottobre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 2 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da giovedì 2 ottobre su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 2 ottobre in streaming su Mediaset Infinity, Rafet interroga Cetin.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 2 ottobre

Ugur Polat (Yekta) in una scena di Segreti di famiglia 2
(Ugur Polat) Yekta in una scena di Segreti di famiglia 2

Rafet interroga Cetin e viene fuori che l'uomo ha una serie di denunce per truffa da parte di donne deluse, ma che nessuna è andata a buon fine perché furbescamente l'uomo inganna le donne per farsi dare soldi o valori, spontaneamente.

Pars invita Rafet a fare una ricerca più accurata anche sul portale Uyap, quello della magistratura.

