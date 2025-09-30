Buongiorno, mamma! 3, la terza puntata in streaming
La terza puntata di Buongiorno, mamma! 3, andata in onda martedì 30 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La terza puntata di Buongiorno, mamma! 3 è andata in onda martedì 30 settembre in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la terza puntata della serie con protagonista Raoul Bova in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.
Buongiorno, mamma! 3, la trama della terza puntata
Agata fatica ad accettare la decisione di Guido di sposare Laura, mentre quest'ultima è ormai determinata a rendere pubblica la notizia con i ragazzi.
Nel frattempo, Mauro rivela a Guido una sorpresa che sta preparando per Agata, ma si ritrova a fare i conti con una realtà inaspettata: Agata è cambiata, ma da cosa sta scappando? Sole cerca di comprendere la scelta di Alessandro di diventare sacerdote, mentre Jacopo prova a riconquistare Lea, che però non si fida più di lui.
Anche Francesca trova il coraggio di affrontare Karim, suo marito, ma dirgli tutta la verità si rivelerà tutt’altro che semplice. Intanto, Guido e Agata scoprono che Anna custodiva un segreto importante, tenuto nascosto a tutti.
Dove vedere Buongiorno, mamma! in streaming gratis
Le nuove puntate di Buongiorno, mamma! 3 saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.
Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate della prima e della seconda stagione di Buongiorno, mamma! in streaming gratis su Mediaset Infinity.
