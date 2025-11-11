Nelle ultime puntate della seconda stagione Segreti di famiglia (Yargı), un grande colpo di scena riguarda il protagonista maschile della serie turca, Ilgaz.
Nell'episodio precedente Ilgaz perde coscienza dopo che il procuratore da capo Turgut gli spara.
Il procuratore capo Turgut si trova costretto a chiedere del denaro ad Haluk Yildirim per poter pagare le cure alle quali deve sottoporsi la figlia, gravemente malata.
Haluk decide di aiutare Turgut a una condizione: il procuratore capo deve far sì che Ilgaz venga incarcerato. Lo scopo di Haluk è quello di vendicarsi della scomparsa del nipote, la cui morte sarebbe stata causata da Ilgaz.
Turgut cerca così di incastrare Ilgaz, che si ritrova al centro di un complotto al quale non cede, mantenendo così la sua integrità morale e professionale.
Turgut si ritrova a minacciare Ilgaz con una pistola: dopo avergli spiegato la sua tragica situazione, gli spara. Ilgaz cade a terra privo di sensi. Una volta sparato a Ilgaz, Turgut riceve una telefonata da Omer che lo raggiunge.
Nella puntata successiva di Segreti di famiglia 2 disponibile gratis su Mediaset Infinity si vede Eren ritrovare in un cassonetto Ilgaz sporco di sangue e privo di sensi.