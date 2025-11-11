La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 11 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Azmi era a capo dell'operazione della fallita irruzione a casa di Bahar che è costata la vita a tutti gli altri componenti del commando per mano di Nezir. Azmi si trova a dover affrontare una terribile prova cui lo sottopone Nezir: se non vuole fare la stessa fine dei suoi uomini, dovrà uccidere suo fratello Munir.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.