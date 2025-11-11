I presunti miracoli della Madonna di Trevignano Romano arrivano in tribunale. La Procura di Civitavecchia ha disposto il rinvio a giudizio per la sedicente veggente Gisella Cardia e per il marito Gianni Cardia , accusati di truffa aggravata .

La sedicente veggente Gisella Cardia a processo per truffa

Secondo l’accusa, Gisella avrebbe inscenato apparizioni e presunti prodigi legati al culto mariano sulle rive del lago di Bracciano, alimentando nei fedeli il timore di sciagure imminenti e li avrebbero così spinti a effettuare donazioni in denaro. Il processo inizierà il 7 aprile 2026 a Civitavecchia.

Nello studio di Dentro la Notizia, interviene la legale di Gisella Cardia, Solange Marchignoli: "Ce lo aspettavamo. Gisella è serena perché finalmente il luogo sarà un luogo dove offrire testimoni e documenti. Poi il giudice deciderà. Gisella era rasserenata".

