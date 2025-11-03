Catalogo
SERIE TV04 novembre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 5 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da mercoledì 5 novembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 5 novembre in streaming su Mediaset Infinity, viene aperta un’indagine nei confronti di Ceylin.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 5 novembre

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 2Yekta in una scena di Segreti di famiglia 2

Viene aperta un’indagine nei confronti di Ceylin. La ragazza viene accusata di aver aiutato Ozge a seppellire l'uomo che ha ucciso.

Come reagirà Ceylin a questa nuova indagine su di lei?

