Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 5 novembre in streaming su Mediaset Infinity, viene aperta un’indagine nei confronti di Ceylin.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Viene aperta un’indagine nei confronti di Ceylin. La ragazza viene accusata di aver aiutato Ozge a seppellire l'uomo che ha ucciso.
Come reagirà Ceylin a questa nuova indagine su di lei?