Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 3 novembre, Simona Ventura annuncia il nome del concorrente eliminato dopo la chiusura del televoto.
Francesco Rana, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Jonas Pepe e Mattia Scudieri sono i concorrenti in nomination. Il primo a salvarsi è Jonas Pepe, mentre Francesco Rana è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.
Francesco Rana deve abbandonare la Casa in maniera definitiva. "Va bene Simo, va bene", dice Francesco prima di uscire dalla Casa.