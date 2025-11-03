Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
IL VERDETTO04 novembre 2025

Grande Fratello, chi è l'eliminato del 3 novembre

Durante la quinta puntata del Grande Fratello, un concorrente deve lasciare la Casa dopo la chiusura del televoto
Condividi:

Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 3 novembre, Simona Ventura annuncia il nome del concorrente eliminato dopo la chiusura del televoto.

Chi è stato eliminato il 3 novembre dal Grande Fratello?

Francesco RanaFrancesco Rana

Francesco Rana, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Jonas Pepe e Mattia Scudieri sono i concorrenti in nomination. Il primo a salvarsi è Jonas Pepe, mentre Francesco Rana è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.

Francesco Rana deve abbandonare la Casa in maniera definitiva. "Va bene Simo, va bene", dice Francesco prima di uscire dalla Casa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video