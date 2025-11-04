Al termine della settima puntata del Grande Fratello 2025 andata in onda su Canale 5 lunedì 3 novembre, Simona Ventura comunica il risultato delle nomination.
I tre concorrenti più votati vanno al televoto e potrebbero essere i candidati alla prossima eliminazione.
Ivana Castorina, Omer Elomari, Rasha Younes, Anita Mazzotta e Flaminia Romoli sono immuni e fanno le nomination nel segreto del confessionale. Tutti gli altri concorrenti affrontano le nomination palesi.
I più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa risultano essere: Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi, Grazia Kendi, Domenico D'Alterio e Giulia Soponariu.
Il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.