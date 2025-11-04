Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
NOMINATION04 novembre 2025

Grande Fratello, le nomination della puntata del 3 novembre

Al termine della quinta puntata del GF in onda il 3 novembre, ecco il risultato delle nomination
Condividi:

Al termine della settima puntata del Grande Fratello 2025 andata in onda su Canale 5 lunedì 3 novembre, Simona Ventura comunica il risultato delle nomination.

I tre concorrenti più votati vanno al televoto e potrebbero essere i candidati alla prossima eliminazione.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 3 novembre

La nomination del Grande Fratello del 3 novembreLa nomination del Grande Fratello del 3 novembre

Ivana Castorina, Omer Elomari, Rasha Younes, Anita Mazzotta e Flaminia Romoli sono immuni e fanno le nomination nel segreto del confessionale. Tutti gli altri concorrenti affrontano le nomination palesi.

I più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa risultano essere: Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi, Grazia Kendi, Domenico D'Alterio e Giulia Soponariu.

Il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video