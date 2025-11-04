La nomination del Grande Fratello del 3 novembre

Ivana Castorina, Omer Elomari, Rasha Younes, Anita Mazzotta e Flaminia Romoli sono immuni e fanno le nomination nel segreto del confessionale. Tutti gli altri concorrenti affrontano le nomination palesi.

I più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa risultano essere: Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi, Grazia Kendi, Domenico D'Alterio e Giulia Soponariu.

Il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

