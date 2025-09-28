Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 30 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin e Cinar fanno pressione su Ilgaz per far sì che rinunci al caso.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 30 settembre

Pinar Deniz (Ceylin) in Segreti di famiglia

Ceylin e Cinar vorrebbero che Ilgaz rinunciasse al caso, in quanto hanno paura per la sua incolumità, ma il procuratore non intende farsi da parte. Insieme, Ilgaz e Ceylin, con l'aiuto di Aylin, tendono una trappola a Cetin e lo fanno arrestare da Eren e Umut.

