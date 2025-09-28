Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
SERIE TV
29 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 30 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da martedì 30 settembre su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 30 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin e Cinar fanno pressione su Ilgaz per far sì che rinunci al caso.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 30 settembre

Pinar Deniz (Ceylin) in Segreti di famiglia
Ceylin e Cinar vorrebbero che Ilgaz rinunciasse al caso, in quanto hanno paura per la sua incolumità, ma il procuratore non intende farsi da parte. Insieme, Ilgaz e Ceylin, con l'aiuto di Aylin, tendono una trappola a Cetin e lo fanno arrestare da Eren e Umut.

