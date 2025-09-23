Mediaset Infinity logo
24 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 25 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da giovedì 25 settembre su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 25 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz segue Ceylin fino al suo studio per proteggerla e si addormenta in macchina.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 25 settembre

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2
Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2

Ceylin lo vede e lo fa salire. Ovviamente l'attrazione fra loro è tale che finiscono col fare l'amore. Ma il mattino dopo sembrano entrambi pentiti.

