Segreti di famiglia
SERIE TV
11 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 15 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da lunedì 15 settembre su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 15 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Aylin in ospedale ma le sue condizioni sono stabili.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 15 settembre

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2
Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2

Ilgaz fa visita a Mert in carcere, mentre si apre l’udienza per gli imputati del caso della terrazza, con l’eccezione di Parla, ancora in fuga.

Pars confida a Ceylin di sospettare che la sua famiglia la stia nascondendo fino alla prima udienza.

