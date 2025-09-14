Ecco cosa è successo nei nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dall'8 al 14 settembre su Canale 5, Münir tenta di assassinare Enver per evitare che parli con Sarp.

Arif assiste all'incontro tra il piccolo Doruk e il padre Sarp. Il bambino racconta a Bahar e Nisan di averlo visto.

Piril è disperata per la morte di Julide ma Suat prende in mano la situazione, raccontando a Sarp una serie di bugie.

Arif chiede a Bahar come reagirebbe se Sarp ritornasse nella sua vita, la quale poi decide di dire a Nisan e Doruk che il padre Sarp è morto e non tornerà mai più.

Jale rivela per errore a Bahar che un uomo di nome Sarp ha fatto visita ad Enver in ospedale. Dopo la rivelazione di Jale, Bahar è decisa a scoprire la verità e si scontra con Sirin.

Jale comunica a Bahar che il midollo dell'altra sua sorella non è compatibile col suo e riceverà quello di Sirin. Dopo l'ennesima discussione con Enver, Sirin va via di casa e si rifugia da Suat.

Arif e Yeliz trovano Bahar in condizioni critiche dopo una caduta dalle scale.

Sarp racconta a Enver la verità sulla sua scomparsa: per proteggere Bahar, Enver gli conferma la menzogna di Sirin riguardo alla tragica morte di Bahar e dei bambini.

Arif confessa il suo amore a Bahar, ricoverata in ospedale, e i due si scambiano un tenero bacio.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

