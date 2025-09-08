Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 10 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da mercoledì 10 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 10 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Aylin in ospedale ma le sue condizioni sono stabili.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 10 settembre
Aylin si trova in ospedale ma non è in pericolo di vita.
Eren convoca Yekta in procura per fargli fare una dichiarazione e convincerlo a farsi prelevare un campione di sangue, in modo da dimostrare che era alla discarica la notte in cui hanno trovato Serdar.
