Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 10 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Aylin in ospedale ma le sue condizioni sono stabili.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 10 settembre

Aylin si trova in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Eren convoca Yekta in procura per fargli fare una dichiarazione e convincerlo a farsi prelevare un campione di sangue, in modo da dimostrare che era alla discarica la notte in cui hanno trovato Serdar.

