Il primo episodio della seconda stagione della serie turca Segreti di famiglia (Yargı) - con protagonista Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love - è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity da mercoledì 11 giugno.

Segreti di famiglia, quando inizia la seconda stagione

I nuovi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia sono disponibili dall'11 giugno, con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

Segreti di famiglia, come finisce la prima stagione

La perquisizione da parte degli agenti allo studio Tilmen dà i suoi frutti: oltre a trovare tutte le prove necessarie per incriminare Yekta per riciclaggio, viene rinvenuto anche il cellulare di Serdar. Esaminandolo, scoprono che contiene lo scambio di messaggi tra Serdar e Engin, che prova che l'esecutore materiale dell'omicidio di Zafer è proprio Serdar, per il quale viene diramato un mandato d'arresto. Cinar viene rilasciato dal carcere e torna a casa. Ilgaz decide di partire per un viaggio in solitaria ma Ceylin si fa trovare lungo la strada e parte insieme a lui: i due tornano ufficialmente insieme e, qualche tempo dopo, si sposano con una bellissima cerimonia in spiaggia, circondati da tutti i loro più cari amici.

Segreti di famiglia 2, la trama del primo episodio

Igaz e Ceylin stanno vivendo i momenti più felici del loro matrimonio. Yekta, che ha perso la sua reputazione, i suoi beni e la moglie, si ritrova in strada senza un soldo. E quando, una mattina, Eren scopre quattro cadaveri nel pozzo, i nemici si trasformano in alleati e gli alleati in nemici. Perché "quando un filo si spezza, l'armonia è distrutta per sempre".

