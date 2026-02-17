Scherzi a Parte torna prossimamente su Canale 5 con Max Giusti

Scherzi a Parte torna con la nuova edizione prossimamente in prima serata su Canale 5 con l'inedita conduzione di Max Giusti. Qui in alto il promo del programma.

Lo storico programma di scherzi che prende in giro i personaggi famosi è pronto a tornare con nuove e divertenti candid camera. In un’intervista esclusiva per Mediaset Play Cult, l’autore Marco Balestri ha rivelato che si tratta del primo programma televisivo a prendere di mira i personaggi famosi con scherzi.

Scherzi a Parte è andato in onda per la prima volta su Italia 1 nel 1992, con la conduzione di Teo Teocoli, Gene Gnocchi, Angela Melillo, Gabriella Labate e Marco Balestri. Nel video qui sotto, rivediamo i momenti salienti della prima puntata, che si è aperta con uno scherzo a Giorgio Faletti.