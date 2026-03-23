Lunedì 23 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con Scherzi a Parte, lo show condotto da Max Giusti.
Nel corso della serata, Max Giusti introdurrà gli scherzi con monologhi inediti e commenterà i filmati in studio insieme alle vittime. Spazio anche alle sue imitazioni più note, con sketch originali e momenti di intrattenimento con gli ospiti.
Vittime della puntata: Sal Da Vinci, Simona Ventura, Elisa Di Francisca, Rosa Chemical, Alessia Marcuzzi, Costanza Calabrese e Gianluigi Nuzzi.
La regia è affidata a Roberto Cenci.
Nel video qui sotto, gli highlight della terza puntata.