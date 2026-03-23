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Scherzi a parte

SCHERZI A PARTE23 marzo 2026

Scherzi a Parte, chi sono le vittime dell'ultima puntata

Scopriamo le vittime degli scherzi dell'ultima puntata di Scherzi a Parte condotta da Max Giusti, che andrà in onda lunedì 23 marzo in prima serata su Canale 5
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Max GiustiMax Giusti

Lunedì 23 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con Scherzi a Parte, lo show condotto da Max Giusti.

Nel corso della serata, Max Giusti introdurrà gli scherzi con monologhi inediti e commenterà i filmati in studio insieme alle vittime. Spazio anche alle sue imitazioni più note, con sketch originali e momenti di intrattenimento con gli ospiti.

Scherzi a Parte, chi sono gli ospiti dell'ultima puntata

Vittime della puntata: Sal Da Vinci, Simona Ventura, Elisa Di Francisca, Rosa Chemical, Alessia Marcuzzi, Costanza Calabrese e Gianluigi Nuzzi.

La regia è affidata a Roberto Cenci.

Nel video qui sotto, gli highlight della terza puntata.

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