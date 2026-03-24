Sal Da Vinci, che in questo momento sta spopolando con la sua Per sempre sì, è una vittima di uno scherzo di Scherzi a Parte.

A Napoli, circa due mesi prima della partecipazione dell'artista al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci si sta preparando per la prova generale del suo tour teatrale. Con la complicità dell'amico Ernesto e dell'intero cast, viene fatto credere a Sal che il suo storico batterista, Gianluca, sia assente perché chiamato d'urgenza a Roma per suonare con Eric Clapton in Vaticano.