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Scherzi a parte

LO SCHERZO24 marzo 2026

Sal Da Vinci vittima di Scherzi a parte perde la pazienza: "Siete un condominio di scemità"

Il cantante napoletano finisce nel mirino di Scherzi a Parte condotto da Max Giusti durante le prove generali del suo spettacolo teatrale
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Sal Da Vinci, che in questo momento sta spopolando con la sua Per sempre sì, è una vittima di uno scherzo di Scherzi a Parte.

A Napoli, circa due mesi prima della partecipazione dell'artista al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci si sta preparando per la prova generale del suo tour teatrale. Con la complicità dell'amico Ernesto e dell'intero cast, viene fatto credere a Sal che il suo storico batterista, Gianluca, sia assente perché chiamato d'urgenza a Roma per suonare con Eric Clapton in Vaticano.

Sal Da Vinci durante lo scherzo di Scherzi a parteSal Da Vinci durante lo scherzo di Scherzi a parte

Al posto del musicista titolare si presenta Elia, un batterista di 20 anni proveniente dal Nord, accompagnato dal finto manager Marco Florenzi. Il cantante scopre che il giovane, che inizia a suonare con assoli fuori luogo, non è lì solo per la prova, ma dovrà sostituire Gianluca anche per le prime date ufficiali dello spettacolo.

L'artista si rifugia in camerino definendo la situazione un "agglomerato di cogli***ggine" e un "condominio di scemità". "Io me ne vado, annullo tutto", urla il cantante.

Solo quando il vero batterista, Gianluca, rientra in scena, viene rivelata la presenza delle telecamere di Scherzi a Parte.

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